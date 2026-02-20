Ranking Uefa: La Fiorentina fa sopravvivere l’Italia nella lotta al Ranking, Germania più vicina

L’Italia resta al quinto posto ma lo svantaggio sulla Germania, che si trova attualmente al secondo posto si riduce, passa da -1.285 punti a -1.000. Mentre il primo posto è presieduto dall’Inghilterra ormai irraggiungibile, in quanto è già aritmeticamente certa di essere tra le prime due posizioni.

Il ranking per Nazioni premia le prime due in classifica con un posto extra in Champions League, lo scorso anno Inghilterra e Spagna hanno primeggiato, escludendo di fatto la Fiorentina da un posto in Europa League.

Analizziamo come funziona l’assegnazione dei punti. I punti sono assegnati in base a vari criteri come: i risultati dei singoli match, il bonus partecipazione Champions, quello per la posizione finale nel girone e quello per l’avanzamento nelle varie fasi dei tornei. Inoltre il punteggio di ogni nazione è ponderato, non è infatti dato dalla somma dei punti ottenuti, ma dividendo il totale dei punti ottenuti per il numero dei club di quella nazione (Facciamo un esempio, l’Inghilterra colleziona 36.000 punti, tra le sue nove squadre nelle coppe, per cui, 36.000 diviso 9= 4.000 punti di ranking). Ecco che le vittorie e il passaggio del turno delle squadre in Europa diventa fondamentale per la corsa al Ranking Uefa.