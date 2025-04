La Fiorentina è 29esima nel ranking UEFA stagionale, davanti a Juventus, Bologna e Roma

La Fiorentina ieri sera pareggiando per 2-2 in casa contro il Celje ha guadagnato il pass per le semifinali di Conference League per la terza stagione consecutiva. Così facendo la Fiorentina ha guadagnato altri punti per il ranking UEFA raggiugendo quota 17.500 punti e piazzandosi al 29esimo posto della graduatoria davanti a squadre come Juventus, Roma e Bologna.

I punti nel ranking si ottengono con le vittorie nelle singole partite e con i passaggi del turno, ovviamente però le vittorie danno più punti più la competizione è prestigiosa. Per questo non vedremo mai una squadra di Conference League in cima al ranking

Ricordiamo che il Ranking UEFA serve soprattutto per essere testa di serie nei sorteggi come quello dei Play-off di Conference League, o per capire in che fascia posizionare il club durante l’estrazione del girone unico delle competizioni europee. Anche se ormai non ha più una grande rilevanza essere in una fascia più alta dato che in qualsiasi fascia un club si trovi, che sia la prima o l’ultima, dovrà comunque giocare contro due squadre per ogni fascia.