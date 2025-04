Ranking UEFA stagionale: La Fiorentina sale al 34° posto e avvicina la Juventus. Superate Roma e Bologna

La pagina Transfermrkt ha reso noto il Ranking UEFA stagionale e quinquennale. La Fiorentina nella speciale graduatoria annuale è al 34° posto davanti a Roma e Bologna e subito dietro ad un’altra italiana: La Juventus. La formazione viola ha 15.500 punti, davanti a squadre che giocano, o hanno giocato, in questa stagione, sia Champions che Europa League. Questo dato può essere un grande vanto per la società, che vuole dare continuità al suo progetto. Nel quinquennio la squadra gigliata è in pianta stabile tra le top 40 europee (36°) con 57.500 punti, dietro al Napoli (61.000).