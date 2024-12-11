Quinto posto champions di nuovo possibile, Fiorentina devi correre in Europa e in campionato
L'Italia si ritrova seconda nella classifica del ranking Uefa. Sarà una lotta serrata fino alla fine con Portogallo e Spagna
Ottime notizie per il calcio italiano, che ritorna al 2° posto del ranking stagionale UEFA, quello che garantirà alle prime due classificate un posto extra nella prossima edizione della Champions League. Dopo le partite del mercoledì, infatti, l'Italia ritorna al 2° posto alle spalle dell'Inghilterra, riscavalcando il Portogallo. Alle spalle però adesso incombe la minaccia di una rimonta spagnola.
RANKING UEFA STAGIONALE
1. Inghilterra 12.517
2. Italia 10.750
3. Portogallo 10.675
4. Spagna 10.607
5. Germania 10.125
6. Francia 9.500
7. Belgio 9.000
8. Repubblica Ceca 8.300
9. Olanda 7.666
10. Polonia 7.500
Lo riporta tuttomercatoweb.com
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