Per Sky Sport Conte dopo l'esperienza insieme all'Inter potrebbe riabbracciare Biraghi a Napoli
Per il giornalista Sky si cerca intanto una soluzione per liberarlo accontentando anche la Fiorentina. Per i partenopei più di un'idea
Come riportato dal giornalista di Sky Sport Luca Cilli, la rottura tra il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi e la società potrebbe trasformarsi in un'occasione di mercato per il Napoli di Antonio Conte. L'allenatore leccese ritroverebbe così il terzino già allenato nel 2019 all'Inter.
Si tratterebbe di un avvicendamento con Spinazzola altrettanto deluso per lo scarso impiego in azzurro.
Per il terzino viola potrebbe trattarsi di un'occasione di rilancio in una big del nostro campionato e in un sistema di gioco adatto alle sue caratteristiche.
Scaricato dalla Roma, bocciato dall’Ajax, secondo Di Marzio Tahirovic idea di mercato per Pradè
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