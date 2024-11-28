Il Portogallo scavalca l'Italia nel ranking UEFA: ad oggi la quinta in Serie A non andrebbe in Champions
Quest'evoluzione del ranking UEFA non darebbe il posto extra in Champions all'Italia, con la quinta in Serie A che farebbe l'Europa League
Brutte notizie per l'Italia dall'aggiornamento del ranking UEFA stagionale, quello che assegna un posto extra in Champions League alle prime due squadre posizionate. E se il nostro paese in questa settimana, al martedì, aveva agganciato la 2^ piazza, questa sera deve cederla nuovamente al Portogallo.
RANKING UEFA STAGIONALE
1. Inghilterra 11.303
2. Portogallo 10.475
3. Italia 10.125
4. Germania 9.375
5. Spagna 9.000
6. Francia 8.642
7. Belgio 8.600
8. Repubblica Ceca 8.300
9. Polonia 7.500
10. Olanda 7.333
Lo riporta TMW.
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