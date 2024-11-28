Palladino: "Martinez Quarta a centrocampo? Non è un caso, ha i gol nel sangue e oggi ha fatto bene"

Il mister della Fiorentina Palladino si è espresso positivamente su Quarta dopo la vittoria in Conference, complimentandosi con la squadra

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, rispondendo alle domande dello studio dopo la vittoria per 3 a 2 contro il Pafos in Conference League. Queste le sue parole:

Sulla vittoria di stasera: “Siamo davvero un gruppo, ringrazio i ragazzi perché anche stasera sono stati concentrati, non era facile. Abbiamo giocato contro una squadra ordinata, non aveva mai preso più di un gol e aveva sempre vinto in trasferta. Faccio i complimenti ai miei giocatori, peccato che abbiamo preso questi due gol, ma sono stati due errori individuali tecnici che possono sempre capitare.”

Su Quarta: “Sapevo che il Chino avrebbe fatto una grande partita in questo ruolo, non è un caso che l'ho messo lì. Quarta è un ragazzo d’oro, io stravedo per lui, si mette sempre a disposizione. Può giocare dietro nei 3, nei 2 e anche a centrocampo, ha i gol nel sangue e ha fatto bene. Oggi sono contento in generale.”

Su cosa possono migliorare: “A volte dobbiamo dire frasi fatte, io invece dico quello che penso. Io ho dei ragazzi fantastici, possiamo crescere sotto tutti i punti di vista perché siamo una squadra nuova, un gruppo nuovo. Più il tempo passa, più si cresce. La mia squadra deve continuare a migliorare.”

Sull’Inter: “La dobbiamo vivere con leggerezza e dare tutto, sappiamo di affrontare una squadra fortissima ma l’importante è giocarsela a viso aperto.”

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA

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