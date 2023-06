Fiorentina 80esima nel ranking Uefa, grande crescita quest’anno. Roma prima dell’Inter, Juventus ottava

Come cambia il ranking Uefa delle squadre per club (quello generale, basato sui risultati degli ultimi 5 anni in Europa) dopo la finale di Champions League tra Manchester City e Inter, l’ultima di questa stagione? La squadra di Guardiola è al comando, i nerazzurri sono fuori dalla Top 10 alle spalle della Roma. Ecco la posizione delle italiane e le prime 20 squadre in assoluto

80) FIORENTINA

Coefficiente Uefa: 20.000

42) LAZIO

Coefficiente Uefa: 42.000

37) MILAN

Coefficiente Uefa: 50.000

28) ATALANTA

Coefficiente Uefa: 55.500

20) PORTO

Coefficiente Uefa: 81.000

19) NAPOLI

Coefficiente Uefa: 81.000

18) VILLARREAL

Coefficiente Uefa: 82.000

17) BENFICA

Coefficiente Uefa: 82.000

16) LIPSIA

Coefficiente Uefa: 84.000

15) ATLETICO MADRID

Coefficiente Uefa: 85.000

14) BORUSSIA DORTMUND

Coefficiente Uefa: 86.000

13) AJAX

Coefficiente Uefa: 89.000

12) SIVIGLIA

Coefficiente Uefa: 91.000

11) INTER

Coefficiente Uefa: 96.000

10) ROMA

Coefficiente Uefa: 97.000

9) BARCELLONA

Coefficiente Uefa: 98.000

8) JUVENTUS

Coefficiente Uefa: 101.000

7) MANCHESTER UNITED

Coefficiente Uefa: 104.000

6) PSG

Coefficiente Uefa: 112.000

5) REAL MADRID

Coefficiente Uefa: 121.000

4) LIVERPOOL

Coefficiente Uefa: 123.000

3) CHELSEA

Coefficiente Uefa: 126.000

2) BAYERN MONACO

Coefficiente Uefa: 136.000

1) MANCHESTER CITY

Coefficiente Uefa: 145.000

ECCO I GIOVANI CHE POSSONO ANDARE IN PRIMA SQUADRA