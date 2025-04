Lazio fuori col Bodo: l’Italia perde il quinto posto Champions, Spagna irraggiungibile

La Lazio fallisce l’obiettivo rimonta e viene eliminata dall’Europa League. Dopo il 2-0 dell’andata nel ritorno dei quarti di finale contro il Bodo Glimt la squadra di Baroni esce ai rigori. Nei tempi regolamentari Castellanos (20′) sblocca la gara di tacco e Noslin (93′) pareggia con una zampata nel recupero il 2-0 dell’andata. Nei supplementari poi Dia (100′) e Helmersen (109′) portano tutto ai rigori, dove gli errori di Tchaouna, Noslin e Castellanos pesano più di quelli di Hauge e Berg e decidono la qualificazione

La corsa dell’Italia verso il quinto slot Champions a questo punto è ufficialmente finita. Si chiude qua la rincorsa al secondo posto nel ranking UEFA stagionale, valido per l’assegnazione di un posto extra nella prossima Champions League. Un cammino europeo complessivamente positivo per le italiane, non è bastato: la Spagna ha sorpassato in corsa l’Italia e consolidato poi la seconda posizione nella classifica stagionale alle spalle dell’Inghilterra, rendendo impossibile il controsorpasso.

Il ranking UEFA stagionale – introdotto dalla scorsa stagione per premiare i due Paesi con il miglior rendimento nelle coppe europee – garantisce un posto in più in Champions a chi chiude ai primi due posti. E quest’anno saranno proprio Inghilterra e Spagna a beneficiarne. Per l’Italia, nonostante piazzi in semifinale due squadre, rispettivamente Inter in Champions League e Fiorentina in Conference League, resta il rammarico di aver accarezzato il sogno fino ai quarti, ma anche la consapevolezza che servirà ancora di più continuità nei risultati europei se si vuole tornare stabilmente tra le big del continente.