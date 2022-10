Ranking Uefa, Bene le italiane dopo l’ultimo turno: la Fiorentina torna in classifica grazie alla vittoria

Nuovo turno europeo e nuovo Ranking Uefa. Belle e brutte notizie per i club italiani che si sono quasi tutti ben comportati in questo terzo turno. L’Inter ha battuto il Barcellona, il Napoli ha stravinto contro l’Ajax e anche la Juventus ha battuto il Maccabi. L’unica a cadere in Champions è stato il Milan battuto dal Chelsea. In Europa League la Roma è finita ko contro il Betis mentre la Lazio è reduce dal pareggio con lo Sturm Graz. Infine anche la Fiorentina è tornata a vincere in Conference contro l’Heart of Midlothian.

In virtù del risultato di ieri sera la Fiorentina entra nella classifica: la squadra di mister Italiano ottiene la posizione 104, seguita dal Torino. Lo riporta TMW.

