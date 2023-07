Corriere della Sera: “Amrabat vuole il Barcellona. Manchester e Arabia in stand by. Nella sua testa ci sono i blaugrana”

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Amrabat vuole solo il Barcellona. Il centrocampista della Fiorentina già a gennaio era stato richiesto dai blaugrana ma l’operazione non andò in porto. In questa sessione di mercato si è fatto sotto il Manchester United ma il club inglese non ha fondi per soddisfare la richiesta della Fiorentina, 30 milioni. Il centrocampista marocchino prima di valutare tutte le altre proposte, Arabia compresa, vuole aspettare il Barcellona.

LE ULTIME DI PEDULLÀ