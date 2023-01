Il messaggio su Instagram di Amrabat: “Fallo adesso, il futuro non è promesso a nessuno”

Ultime ore di mercato e in casa Fiorentina tiene banco la vicenda legata a Sofyan Amrabat. Ieri sera, dalla Spagna, si parlava di un’offerta da parte del Barcellona per il centrocampista marocchino, ma la risposta del club viola è stata categorica: Amrabat non si muove. Una presa di posizione netta, che era già stata ribadita dal direttore generale Joe Barone a pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma-Fiorentina (“Amrabat e Nico Gonzalez non sono in vendita, punto e basta”).

Questa mattina Sportitalia aveva annunciato che il calciatore starebbe provando a forzare la mano per la cessione. E questo potrebbe essere confermato dal messaggio apparso sul profilo Instagram del centrocampista: “Fallo adesso, il futuro non è promesso a nessuno”. Una frase che potrebbe essere tradotta come volontà di sposare la causa blaugrana già da adesso.