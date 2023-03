La Fiorentina non tratta cessione di Amrabat per meno di 40 milioni. Si cerca il rinnovo anti Barcellona

L’assalto dell’ultimo giorno nello scorso mercato invernale è andato a vuoto, anche per via della formula (prestito con diritto di riscatto) ma alcuni indizi lasciano pensare che a Barcellona non si siano dimenticati di Sofyan Amrabat. Esploso all’attenzione del pianeta nell’inusuale Mondiale di Qatar 2022, il centrocampista marocchino ha vissuto delle ultime ore di sessione roventi, con tanto di allenamento saltato e iniziale esclusione dai convocati per la partita successiva, prima che tutto rientrasse con le scuse del classe ’96. Al termine della stagione, però, le sirene blaugrana potrebbero tornare a farlo vacillare.

Pure la Fiorentina potrebbe arrivare a vacillare, ma solo di fronte a proposte davvero irrifiutabili. D’altronde nel gennaio 2021, per poi averlo solo in estate, Commisso ha versato quasi 20 milioni di euro nelle casse dell’Hellas Verona e l’ha strappato alla concorrenza del Napoli. Lo considera un “suo” giocatore e non è uomo disposto a fare troppi regali, non se si parla di calciomercato: per meno del doppio, 40 milioni, neanche si mette a sedere.

Amrabat è legato ai viola con un contratto in scadenza il 30 giugno 2024, la Fiorentina ha un’opzione a proprio favore per estendere di un’ulteriore stagione: un rinnovo potrebbe aiutare eccome i toscani nella posizione negoziale con altre società, ma lato calciatore al momento non si registrano avvisaglie di questo tipo. Il club sta aprendo i dialoghi con Amrabat e i suoi rappresentanti e spera di potersi avvicinare prima dell’estate. Sullo sfondo, a guardar bene, si può notare intanto la minacciosa figura di Xavi. Lo riporta TMW

