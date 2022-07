Nazione, Riqui Puig nel mirino della Fiorentina: i ciò si alzano il pressing, la trattativa può decollare 

La Fiorentina fa sul serio per Riqui Puig. Prima un timido sondaggio, poi considerato che il giovane talento della cantera blaugrana si era dimostrato disponibile a cambiare aria – con il via libera del Barcellona – i dirigenti viola hanno alzato la linea del pressing. Gli intermediari sono a lavoro e la trattativa potrebbe decollare, anche se la formula è da costruire. Gli spagnoli puntano a cedere il giocatore a titolo definitivo. Operazione che non dovrebbe essere onerosa, non superando la doppia cifra. Lo scrive La Nazione.

