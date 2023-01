Di Marzio: “Barcellona offre per Amrabat prestito oneroso 4 milioni con diritto di riscatto a 36 milioni”

Questo quello che scrive Gianluca Di Marzio riguardo l’offerta del Barcellona alla Fiorentina per Amrabat:

Sofyan Amrabat è stato tra i migliori giocatori del Mondiale in Qatar e ha attirato su di sé l’attenzione di diverse squadre. Il Barcellona si è interessato al centrocampista della Fiorentina e ha proposto al club viola un’offerta di prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina ha rifiutato l’offerta ricevuta perché non è intenzionata a cedere Amrabat, tantomeno in prestito. La squadra allenata da Xavi ha proposto alla Fiorentina un prestito oneroso a 4 milioni con diritto di riscatto fissato a 36 milioni. Il club di Commisso ha però rifiutato l’offerta, ritenendo Amrabat incedibile. Il centrocampista marocchino è stato tra i migliori giocatori del Mondiale e il club viola non vuole assolutamente cederlo. Inoltre, l’offerta di prestito del Barcellona non convinceva la dirigenza viola.

LA FIORENTINA NON VENDE AMRABAT