Thiago Motta al Barcellona? Dalla Spagna rivelano: “Lo scherzo con l’estintore nega il suo ingaggio”

L’allenatore del Bologna, Thiago Motta, è stato più volte indicato come possibile candidato come possibile sostituto di Xavi Hernandez, il quale ha annunciato di lasciare la panchina del Barcellona a fine stagione. L’ex centrocampista ha già avuto un’esperienza catalana, la quale risale negli anni che vanno dal 2001 al 2006, passando poi all’Atletico Madrid ed infine in Italia, al Genoa e poi all’Inter con la sua consacrazione. Secondo il giornalista Albert Lesán, però, non potrà tornare al Barça per un “curioso incidente”. Il motivo? Lo spiega il giornalista:

“Dirò una cosa su Thiago Motta, perché non potrà essere l’allenatore del Barcellona. Un giorno ero in Sala Bikini e Thiago Motta, giocatore del Barça, presente con Deco e compagni, prese un estintore e lo spruzzò, pensando che fosse divertente, su tutta la stanza. C’erano persone asmatiche sul punto di soffocare quel giorno e un gruppo di combattenti di karate che voleva ucciderlo” – racconta Lesán – “E questo è successo con Thiago Motta. Mi dispiace. Pur essendo un giocatore professionista del Barça, Thiago Motta ha fatto questa cosa nella Sala Bikini e ci sono migliaia di testimoni. Pertanto, questo ragazzo non può venire ad allenare al Barcellona, non importa quanto sia amico di Deco. E non si può lasciare il Barça nelle mani di Deco. Se a Xavi manca l’esperienza come allenatore, a Deco manca tutta l’esperienza del mondo”.

