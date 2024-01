Mina ceduto al Cagliari, la Fiorentina non prenderà nessun difensore, sarà promosso Comuzzo

Mina ha lasciato la Fiorentina, sarà un nuovo giocatore del Cagliari nelle prossime ore. Il difensore colombiano classe 1994 dopo 5 mesi a Firenze nel quale si è visto solo per qualche spezzone di partita, termina la sua esperienza in viola e possiamo dirlo senza timore di replica, si è rivelato un vero e proprio flop dopo l’arrivo a parametro zero nel mese di agosto. Con la sua cessione la Fiorentina non interverrà sul mercato dei difensori e dunque non sarà sostituito, al suo posto verrà promosso Pietro Comuzzo, classe 2005, difensore della Primavera. Dunque Vincenzo Italiano resterà con 3 soli centrali a cui si aggiunge il 18enne del vivaio da qui alla fine della stagione.

LE ULTIME SULLA TRATTATIVA TRA LA FIORENTINA E IL GENOA PER GUDMUNDSSON