Gazzetta, si infrange il sogno Barcellona per Amrabat, l’offerta era troppo bassa. C’è lo United

A gennaio dopo lo strepitoso mondiale con il Marocco, il Barcellona si era messo sulle tracce di Sofyan Amrabat ma poi Commisso lo tenne. Il club però aveva dovuto promettere di lasciarlo partire in estate alla giusta offerta. Su Amrabat ci sono stati da sempre Barcellona, Atletico Madrid e, appunto, il Manchester United. La preferenza di Sofyan andava sempre al Barça e comunque alla Spagna, ma le offerte erano troppo basse per il club gigliato che voleva almeno 30 milioni. L’offerta dello United ci si avvicina parecchio e per questo andrà in porto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, AMRABAT ALLO UNITED