Dalla Spagna insistono: “Fiorentina cederà Amrabat per 20-25 milioni. Patto col giocatore”

Non si placano le voci sul possibile trasferimento di Sofyan Amrabat in estate al Barcellona. Dopo l’ufficialità del mancato rinnovo di Sergio Busquets, il centrocampista della Fiorentina è il profilo più chiacchierato per il futuro della mediana blaugrana. E della questione ne parla Relevo, testata giornalistica spagnola molto attenta al mercato delle formazioni iberiche. Secondo quanto riportato dal giornalista Toni Juanmartì, in particolare, ci sarebbe una sorta di promessa della società viola (seccamente smentita da Commisso in conferenza stampa) per non opporsi ad un’eventuale trasferimento in estate di Sofyan Amrabat in Spagna. Sempre per il giornale, il prezzo del giocatore, considerando anche la situazione contrattuale, si aggirerebbe soltanto intorno ai 20-25 milioni.