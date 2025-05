Dalla Spagna: “Flick vuole un terzino destro per il Barcellona, ma è Frimpong l’obbiettivo principale”

Secondo il quotidiano catalano Sport molto vicino alle vicende del Barcellona, il tecnico tedesco Hansi Flick avrebbe richiesto al Barcellona un terzino destro per la prossima stagione. L’allenatore del club blaugrana avrebbe infatti individuato nella corsia laterale il punto debole del suo Barcellona in questa stagione, soprattutto per quanto riguarda le alternative.

Per questo il Barcellona è a caccia di un terzino destro che possa fare la differenza e incidere nella stagione futura del Barca, e di conseguenza è pronta a fare un investimento solo per un calciatore che possa incidere nelle partite, altrimenti tanto vale pescare dalla Masia. L’obbiettivo numero 1 del Barca è Frimpong del Leverkusen, si era fatto anche il nome di Dodò che però attualmente non sembra una priorità per il Barca, almeno secondo il quotidiano Sport. Il terzino della Fiorentina resta comunque da seguire in ottica Barcellona