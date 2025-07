Dalla Francia: “Kospo uno dei migliori talenti de La Masia. Cessione alla Fiorentina inaspettata”

Secondo quanto riportato dal portale francese Footmercato, Eman Kospo è considerato uno dei difensori centrali più promettenti del panorama europeo. Il talento classe 2007 si distingue non solo per la sua imponente struttura fisica (1,91 m), ma anche per le qualità tecniche e caratteriali già evidenti in giovane età.

La sua partenza direzione Fiorentina ha sorpreso molti in casa Barcellona, dove Kospo era visto come un elemento chiave per il futuro. Con la maglia blaugrana si era messo in luce in particolare durante la Youth League, vinta dai catalani, mostrando qualità da vero leader. Un rendimento che non era passato inosservato nemmeno al nuovo allenatore Hansi Flick, il quale gli aveva già aperto le porte della prima squadra per aggregarlo agli allenamenti e valutarlo da vicino.