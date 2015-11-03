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Notizie Kospo Fiorentina

Il Dt della Bosnia: "La Fiorentina ha chiesto a Kospo di non venire in Nazionale per questa sosta"

10 novembre 2025 22:44

Džeko spento, Bosnia raggiunta a Cipro. Kospo in tribuna, Pongracic solo panchina con la Croazia

09 ottobre 2025 23:36

Rifinitura Fiorentina: Kean assente e fa differenziato ma nessun infortunio. Kouame e Kospo presenti

01 ottobre 2025 12:32

L’agente di Kospo: “Abbiamo accettato subito. Vi svelo i dettagli della trattativa con la Fiorentina”

19 settembre 2025 14:54

Kospo sorprende con la Bosnia: assist e nuova posizione da mediano, per Pioli un’arma in più?

07 settembre 2025 23:28

TMW: "Pioli ha promosso Kospo in prima squadra, ha stupito per potenza fisica e pulizia tecnica"

19 agosto 2025 10:39

Nazione: “Kospo pronto a cambiare Nazionale, lo aspetta la convocazione con la Bosnia di Dzeko”

17 agosto 2025 09:10

Corriere Fiorentino svela: "Kospo tra prima squadra e Primavera, valutazioni in corso"

08 agosto 2025 09:26

Kospo: "Non è stato facile lasciare il Barcellona ma la Fiorentina mi dava garanzie. Feeling con Pongracic"

30 luglio 2025 13:24

Nazione: “Kospo il giovane che ha più possibilità di essere promosso in prima squadra da Pioli”

29 luglio 2025 09:14

La Repubblica riporta: "Kospo ha impressionato Pioli, potrebbe essere aggregato subito con la Prima Squadra"

27 luglio 2025 11:53

Sentite lo scout D’Aiello: “Kospo non è pronto per la Fiorentina, serviva l’under 23”

23 luglio 2025 17:57

Natali: "Kospo è di grandi prospettive. Per migliorare servono giocatori più forti di quelli attuali"

19 luglio 2025 15:12

Corriere dello Sport rivela: “Kospo il nome a sorpresa. Se vuole fare il salto, deve dimostrare di essere pronto”

17 luglio 2025 08:35

Ex allenatore di Kospo: "Mi ricorda Materazzi ma meno aggressivo, è già pronto per la prima squadra"

16 luglio 2025 12:45

TMW: "Kospo seguito a lungo dagli scout della Fiorentina, è stata decisiva una chiamata di Dzeko"

16 luglio 2025 12:21

Kospo: "Oggi è il giorno più bello della mia vita. Dzeko è una leggenda e Pioli è in gamba"

16 luglio 2025 11:33

Ora è anche ufficiale: Kospo è un nuovo calciatore della Fiorentina. Il difensore classe 2007 arriva dal Barcellona

15 luglio 2025 18:54

Dalla Spagna rivelano: "Kospo ha lasciato il Barcellona perché vuole giocare in prima squadra"

14 luglio 2025 12:05

Corriere dello Sport: “Kospo è il colpo piazzato dalla Fiorentina. Pioli deciderà se promuoverlo in prima squadra”

14 luglio 2025 08:05

Dalla Francia: "Kospo uno dei migliori talenti de La Masia. Cessione alla Fiorentina inaspettata"

13 luglio 2025 22:16

Natali su Kospo: "Grande struttura e personalità. Grazie al Barcellona è forte nell'uscita da dietro"

13 luglio 2025 17:01

Pedullà: "A sorpresa la Fiorentina ha preso Kospo dal Barcellona, difensore centrale classe 2007"

13 luglio 2025 12:56

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