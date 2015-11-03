Notizie Kospo Fiorentina

Il Dt della Bosnia: "La Fiorentina ha chiesto a Kospo di non venire in Nazionale per questa sosta"
10 novembre 2025 22:44
Džeko spento, Bosnia raggiunta a Cipro. Kospo in tribuna, Pongracic solo panchina con la Croazia
09 ottobre 2025 23:36
Rifinitura Fiorentina: Kean assente e fa differenziato ma nessun infortunio. Kouame e Kospo presenti
01 ottobre 2025 12:32
L’agente di Kospo: “Abbiamo accettato subito. Vi svelo i dettagli della trattativa con la Fiorentina”
19 settembre 2025 14:54
Kospo sorprende con la Bosnia: assist e nuova posizione da mediano, per Pioli un’arma in più?
07 settembre 2025 23:28
TMW: "Pioli ha promosso Kospo in prima squadra, ha stupito per potenza fisica e pulizia tecnica"
19 agosto 2025 10:39
Nazione: “Kospo pronto a cambiare Nazionale, lo aspetta la convocazione con la Bosnia di Dzeko”
17 agosto 2025 09:10
Corriere Fiorentino svela: "Kospo tra prima squadra e Primavera, valutazioni in corso"
08 agosto 2025 09:26
Kospo: "Non è stato facile lasciare il Barcellona ma la Fiorentina mi dava garanzie. Feeling con Pongracic"
30 luglio 2025 13:24
Nazione: “Kospo il giovane che ha più possibilità di essere promosso in prima squadra da Pioli”
29 luglio 2025 09:14
La Repubblica riporta: "Kospo ha impressionato Pioli, potrebbe essere aggregato subito con la Prima Squadra"
27 luglio 2025 11:53
Sentite lo scout D’Aiello: “Kospo non è pronto per la Fiorentina, serviva l’under 23”
23 luglio 2025 17:57
Natali: "Kospo è di grandi prospettive. Per migliorare servono giocatori più forti di quelli attuali"
19 luglio 2025 15:12
Corriere dello Sport rivela: “Kospo il nome a sorpresa. Se vuole fare il salto, deve dimostrare di essere pronto”
17 luglio 2025 08:35
Ex allenatore di Kospo: "Mi ricorda Materazzi ma meno aggressivo, è già pronto per la prima squadra"
16 luglio 2025 12:45
TMW: "Kospo seguito a lungo dagli scout della Fiorentina, è stata decisiva una chiamata di Dzeko"
16 luglio 2025 12:21
Kospo: "Oggi è il giorno più bello della mia vita. Dzeko è una leggenda e Pioli è in gamba"
16 luglio 2025 11:33
Ora è anche ufficiale: Kospo è un nuovo calciatore della Fiorentina. Il difensore classe 2007 arriva dal Barcellona
15 luglio 2025 18:54
Dalla Spagna rivelano: "Kospo ha lasciato il Barcellona perché vuole giocare in prima squadra"
14 luglio 2025 12:05
Corriere dello Sport: “Kospo è il colpo piazzato dalla Fiorentina. Pioli deciderà se promuoverlo in prima squadra”
14 luglio 2025 08:05
Dalla Francia: "Kospo uno dei migliori talenti de La Masia. Cessione alla Fiorentina inaspettata"
13 luglio 2025 22:16
Natali su Kospo: "Grande struttura e personalità. Grazie al Barcellona è forte nell'uscita da dietro"
13 luglio 2025 17:01
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