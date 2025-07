Kospo: “Non è stato facile lasciare il Barcellona ma la Fiorentina mi dava garanzie. Feeling con Pongracic”

Eman Kospo, classe 2007, è arrivato alla Fiorentina dal Barcellona, ha parlato dal ritiro viola in Inghilterra, queste le sue parole registrate da Firenze Viola:

“Sono veramente felice di essere qui, mi sono sentito a casa fin dal primo giorno. Ogni giorno do il 100% per essere un giocatore migliore. Pioli mi ha aiutato molto in questi primi giorni, in queste prime settimane”.

Perché ha scelto di lasciare il Barcellona per vestire la maglia della Fiorentina?

“Delle volte non è facile prendere certe decisioni. Mi hanno parlato del progetto sportivo che c’è qui e tutti i calciatori sognano di giocare in prima squadra e la Fiorentina era la squadra che mi dava le maggiori possibilità di giocare a livelli top. Ripeto la decisione, visto il mio legame col Barcellona, non è stata facile per niente ma alla fine ho seguito il mio cuore, sono felicissimo e darò sempre il massimo per questa maglia”.

Con quali compagni si è trovato bene in questi primi giorni di ritiro?

“Mi sono subito trovato bene con Dzeko e con Pongracic, parliamo molto e stiamo bene insieme. Ho parlato tanto anche con Gosens in tedesco e mi ha dato subito un sacco di consigli. Dzeko e Pongracic mi aiutano a vedere anche cosa accade in campo e mi aiutano a imparare ed è stato facile inserirsi nel gruppo grazie a loro”.

Cosa ha significato per lei la vittoria in Youth League con il Barcellona?

“La Youth League per me è la competizione più importanti per i giovani e sognavo da sempre di vincerla. E’ stato molto speciale vincerla in Svizzera, era come giocare in casa per me. Essere la migliore squadra in Europa è veramente speciale. Mi sono goduto ogni momento con i compagni di squadra, col club e con la famiglia”.

Pensa di giocare in prima squadra o con la Primavera?

“Ho scelto la Fiorentina per inserirmi in prima squadra ma se la Primavera avrà bisogno di me andando avanti nella competizione io sono qui e sarò a disposizione. Io darò comunque il 100% ogni giorno che passerò in viola”.

Qual è il suo obiettivo per la prossima stagione?

“Io sono venuto per dare il massimo ogni giorno e superare i miei limiti con la Fiorentina. Per ora ho giocato solo qualche partita e mi sento benissimo con tutti i compagni. A essere onesti è molto speciale far parte della prima squadra, è diverso rispetto a giocare con i giovani. Ti senti più libero in campo, più libero di giocare dando spazio alle tue qualità. Io voglio godermi questo momento. So di essere il più giovane della rosa ma darò il massimo per avere le mie occasioni nel corso della stagione”.

Cosa pensa di poter imparare alla Fiorentina?

“Ho scelto la Fiorentina e il campionato italiano perché qui si sta molto attenti alla tattica per i difensori e questo è molto buono. Ho già imparato un sacco di cose in queste tre settimane ma ho ancora tante cose da imparare e lo farò giorno dopo giorno. Spero anche di segnare qualche gol. Dimostrerò al club e a tutti i tifosi che sono pronto”.

Cosa pensa del Viola Park?

“È incredibile. Non avevo mai visto una struttura così. Fin dal primo giorno è stato incredibile e sono stato contento di potermi allenare lì, visto che poi sarà la mia nuova casa. Per un giovane è importantissimo allenarsi in una struttura così con così tanti grandi giocatori e con un grande allenatore e un ottimo staff”.