Nazione: “Kospo il giovane che ha più possibilità di essere promosso in prima squadra da Pioli”

In attesa di sviluppi dal mercato, Stefano Pioli, per la tournée inglese, ha deciso di aggregare alla prima squadra anche molti elementi della Primavera che si sono messi in mostra durante il ritiro al Viola Park e nelle amichevoli. Tranne Puzzoli (a cui è stato preferito Sabiri) Pioli ha portato Kouadio, Kospo (grandi possibilità di vederlo in prima squadra come sesto centrale), Montenegro, Trapani e Braschi. Per il momento solo Kospo sembra essere quello con maggiori possibilità di essere promosso, ma Pioli osserva i giovani interessanti. Lo riporta La Nazione.