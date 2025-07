Dalla Spagna rivelano: “Kospo ha lasciato il Barcellona perché vuole giocare in prima squadra”

Secondo quanto riportato da La Masia Report account molto vicino alle vicende della cantera Blaugrana sarebbero due i motivi che hanno portato Kospo a lasciare il Barcellona. Il primo è quello per cui secondo la famiglia e l’entourage del calciatore Kospo è pronto per lasciare il calcio giovanile e fare il suo debutto tra i grandi e di conseguenza giocare in prima squadra. Il secondo motivo sarebbe la retrocessione in Serie C spagnola del Barcellona B e di conseguenza la mancata possibilità per il ragazzo di giocare in un campionato competitivo restando in Blaugrana. Questi dunque i motivi per cui Kospo ha lasciato il Barcellona per unirsi alla Fiorentina