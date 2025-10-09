Džeko spento, Bosnia raggiunta a Cipro. Kospo in tribuna, Pongracic solo panchina con la Croazia

L’attaccante viola non incide, la Bosnia butta via due gol di vantaggio e rischia il playoff. Pongracic non gioca nel pari croato in Rep. Ceca

Serata amara per la Bosnia-Erzegovina e per Edin Džeko, protagonista in negativo nel deludente pareggio per 2-2 contro Cipro, nella gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. La nazionale balcanica, in vantaggio di due reti grazie al gol di Katic e a un'autorete, si è fatta clamorosamente rimontare nei minuti finali, gettando al vento tre punti fondamentali per restare agganciata all’Austria, che nel frattempo ha travolto San Marino con un roboante 10-0.

Džeko, titolare e capitano, è stato praticamente assente per tutto il match: nessuna conclusione verso la porta, pochissimi palloni toccati e una prestazione opaca che non ha aiutato i suoi nel momento più difficile. Dopo essersi chiusa nella propria metà campo, la Bosnia ha iniziato a soffrire la pressione cipriota: Laifis ha accorciato le distanze, poi nel recupero un fallo ingenuo ha regalato un rigore a Cipro. Pittas, al 96’, non ha sbagliato. Ora la Bosnia è seconda nel girone e vede avvicinarsi lo spettro del playoff. Nulla da segnalare, invece, per Eman Kospo, giovane talento della Fiorentina, cheha seguito la gara dalla tribuna.

Finisce a reti inviolate lo scontro tra Repubblica Ceca e Croazia, valido per la qualificazione al prossimo Mondiale. Un pareggio che mantiene le due nazionali in testa al girone, appaiate a pari punti, lasciando aperti i giochi per la qualificazione diretta fino all’ultima giornata. Tra i protagonisti mancati c’è anche il centrale della Fiorentina Marin Pongracic, rimasto in panchina per tutta la durata della partita, senza avere la possibilità di contribuire sul campo. Una gara bloccata, con poche occasioni da entrambe le parti, in cui ha prevalso la prudenza rispetto al rischio. La Croazia dovrà ora cercare di fare il pieno nei prossimi impegni per evitare il rischio playoff e conquistare un pass diretto per il Mondiale.