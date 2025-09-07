Kospo sorprende con la Bosnia: assist e nuova posizione da mediano, per Pioli un’arma in più?

Il bosniaco debutta alla grande in nazionale: messo davanti alla difesa, offre un assist e dimostra duttilità tattica preziosa anche per Pioli

L’esperienza in nazionale maggiore non poteva iniziare meglio per Eman Kospo, nuovo volto della Fiorentina, che ha lasciato subito il segno nella netta vittoria della Bosnia contro San Marino. Oltre all’assist fornito per una delle reti, a colpire è stata soprattutto la posizione in campo: il ct Sergej Barbarez lo ha impiegato da centrocampista davanti alla difesa, un ruolo inedito rispetto a quello di centrale difensivo in cui si era fatto notare nel settore giovanile del Barcellona.

Un dettaglio che non passerà inosservato a Stefano Pioli, che potrebbe ora valutare l'utilizzo del classe 2005 anche in mediana, sfruttando così la sua fisicità, intelligenza tattica e capacità di interdizione. Un’alternativa in più, dunque, per il centrocampo della Fiorentina, che potrebbe ritrovarsi in casa un giocatore duttile, moderno e già pronto per palcoscenici importanti.