La Repubblica riporta: “Kospo ha impressionato Pioli, potrebbe essere aggregato subito con la Prima Squadra”

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Repubblica, il difensore giunto dal Barcellona classe 2007 Eman Kospo piace molto a Pioli ed ha ben figurato nelle uscite disputate al Viola Park e a Grosseto tanto da giocare molti minuti. Pioli è rimasto impressionato dalla sua mentalità e dalla capacità di lettura che lo hanno fatto sembrare subito un veterano e non sembra un’utopia pensare di vederlo con l’organico della Prima Squadra senza passare dall’esperienza in Primavera, infatti Kospo, secondo molti, potrebbe essere promosso alle spalle di Comuzzo con la possibilità di apparire in varie occasioni.

Kospo ha impressionato per la sua dinamicità e in Inghilterra verrà valutato ancora più approfonditamente contro avversari di caratura ben maggiore, ma non è da escludere che possa essere aggregato in tempi brevi con la Fiorentina per giocare la prossima stagione e conoscere il campionato.