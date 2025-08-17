17 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:16

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Kospo pronto a cambiare Nazionale, lo aspetta la convocazione con la Bosnia di Dzeko”

17 Agosto · 09:10

FiorentinaKospo

Kospo è pronto a cambiare casacca di Nazionale

Eman Kospo è pronto a cambiare casacca di Nazionale. La trafila nelle under svizzere sembra essare giunta al capolinea. Le origine bosniache del centrale (seppure nato a Suhr, nel distretto di Aarau) avranno la meglio. Contatti tra la federazione bosniaca e il difensore sono in atto ormai da diversi mesi. Kospo – che ancora non ha esordito con la nazionale maggiore svizzera – può decidere di modificare il suo percorso a livello di nazionale.

A spingere in questa direzione c’è anche il rapporto che Eman ha costruito con Dzeko. Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare la comunicazione del cambio di nazionale con l’addio alla Svizzera e la prima convocazione con la Bosnia. Insieme a Dzeko. Lo scrive La Nazione.

