Natali su Kospo: “Grande struttura e personalità. Grazie al Barcellona è forte nell’uscita da dietro”

L’ex difensore della Fiorentina, Cesare Natali, è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola per parlare dei temi del giorno in casa Fiorentina. Tra questi si è soffermato anche sul profilo di Eman Kospo, difensore svizzero classe 2007 della cantera del Barcellona che sarebbe a un passo dai Viola. Queste le sue parole:

La Fiorentina ha preso Kospo dalla cantera del Barcellona, che ha giocato con suo figlio; che giocatore è? “Ha un anno in più di mio figlio, l’ho visto nella stagione precedente anche se quella non è stata troppo positiva. Ma in questa stagione quella squadra ha vinto tutto, ha fisico, grande struttura e personalità e sa giocare a calcio, forte nel duello fisico e nell’uscita da dietro, grazie all’impostazione data dal Barcellona anche se due anni fa era un po’ macchinoso”.