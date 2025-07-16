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Kospo: "Oggi è il giorno più bello della mia vita. Dzeko è una leggenda e Pioli è in gamba"

Il nuovo acquisto della Fiorentina Eman Kospo ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da tesserato viola ai canali ufficiali del club, queste le sue parole:"Sono molto felice, penso di essere il raga...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2025 11:33
Kospo: "Oggi è il giorno più bello della mia vita. Dzeko è una leggenda e Pioli è in gamba" -
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Il nuovo acquisto della Fiorentina Eman Kospo ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da tesserato viola ai canali ufficiali del club, queste le sue parole:

"Sono molto felice, penso di essere il ragazzo più felice di sempre oggi, a firmare con questo grande club. Non penso di aver mai visto una struttura come il Viola Park, posto fantastico, campi bellissimi e grandi persone. Sono così felice e non vedo l'ora di giocare i miei primi minuti. Ho scelto la Fiorentina perché per un difensore l'Italia è speciale per migliorare. Passerò tutto il mio tempo qui, darò il 100% per diventare una persona ed un calciatore migliore. Ci sono tante belle persone a partire dall'allenatore che è in gamba. Sono veramente felice, abbiamo la prima partita la prossima settimana e non vedo l'ora. Dzeko? Per me è una leggenda, è un mio idolo da quando sono bambino. 10 anni fa lo guardavo in televisione e ora ci gioco insieme ed è pazzesco. Ho parlato con lui ed è un uomo speciale, non vedo l'ora di giocare con lui è il giorno più bello della mia vita."

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