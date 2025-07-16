Kospo: "Oggi è il giorno più bello della mia vita. Dzeko è una leggenda e Pioli è in gamba"

Il nuovo acquisto della Fiorentina Eman Kospo ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da tesserato viola ai canali ufficiali del club, queste le sue parole:"Sono molto felice, penso di essere il raga...

Il nuovo acquisto della Fiorentina Eman Kospo ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da tesserato viola ai canali ufficiali del club, queste le sue parole:

"Sono molto felice, penso di essere il ragazzo più felice di sempre oggi, a firmare con questo grande club. Non penso di aver mai visto una struttura come il Viola Park, posto fantastico, campi bellissimi e grandi persone. Sono così felice e non vedo l'ora di giocare i miei primi minuti. Ho scelto la Fiorentina perché per un difensore l'Italia è speciale per migliorare. Passerò tutto il mio tempo qui, darò il 100% per diventare una persona ed un calciatore migliore. Ci sono tante belle persone a partire dall'allenatore che è in gamba. Sono veramente felice, abbiamo la prima partita la prossima settimana e non vedo l'ora. Dzeko? Per me è una leggenda, è un mio idolo da quando sono bambino. 10 anni fa lo guardavo in televisione e ora ci gioco insieme ed è pazzesco. Ho parlato con lui ed è un uomo speciale, non vedo l'ora di giocare con lui è il giorno più bello della mia vita."