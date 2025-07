Corriere dello Sport rivela: “Kospo il nome a sorpresa. Se vuole fare il salto, deve dimostrare di essere pronto”

Classe 2007, arrivato dal Barcellona per 400mila euro, Eman Kospo è stato un colpo a sorpresa sul mercato della Fiorentina. Per il momento il giovane difensore è stato aggregato alla prima squadra nonostante l’intento è quello di dare un rinforzo alla Primavera di Galloppa in vista della Youth League.

Ma se Kospo vuole fare il salto di qualità, durante il ritiro, dovrà dimostrare di essere all’altezza della prima squadra. Il giovane svizzero ha tempo tre settimane per giocarsi bene le sue carte. Durante quel lasso di tempo infatti Pioli valuterà bene tutto il gruppo per capire chi potrà far parte della sua Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.