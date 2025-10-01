Rifinitura Fiorentina: Kean assente e fa differenziato ma nessun infortunio. Kouame e Kospo presenti

Si è svolto questa mattina la rifinitura della Fiorentina in vista della sfida di Conference League contro il Sigma Olomuc valevole per la gara d'esordio del campionato di Conference League. Assente a...

Si è svolto questa mattina la rifinitura della Fiorentina in vista della sfida di Conference League contro il Sigma Olomuc valevole per la gara d'esordio del campionato di Conference League. Assente alla rifinitura Moise Kean ma non per infortunio, il bomber viola infatti domani è squalificato e anche per questo motivo si sta allenando a parte. Sono presenti invece Kouame che sta recuperaando da l'infortunio al legamento crociato e Emmanuel Kospo che era stato aggregato con la primavera