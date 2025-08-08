Corriere Fiorentino svela: “Kospo tra prima squadra e Primavera, valutazioni in corso”

Con l’arrivo di Sohm, Pradè e Goretti hanno terminato la prima fase di allestimento della rosa, adesso si tratta di anticipare più di uno scenario per non farsi trovare impreparati. È il caso del centrocampo, dove un’eventuale rottura con Mandragora spingerebbe la dirigenza ad approfondire il profilo di Nicolussi Caviglia del Venezia che i viola già seguono, ma anche della difesa, reparto ad oggi completo ma sul quale pesano almeno un paio d’incertezze.

Mentre il giovane Kospo sta ben figurando nel ritiro inglese (ma ancora deve essere presa una decisione definitiva sull’eventuale impiego tra prima squadra e Primavera) sul futuro di Comuzzo pesa la spada di Damocle di un’eventuale offerta in arrivo dalla Premier League o dalla Bundesliga. Le intenzioni della Fiorentina restano quelle di puntare sul giovane centrale ma di fronte a una proposta importante, in linea con quella del Napoli del gennaio scorso da 35 milioni, i viola potrebbero prendere in considerazione anche la sua sostituzione, magari con il giapponese Itakura del Borussia Moenchengladbach sul conto del quale sono già state prese informazioni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.