La Fiorentina tiene d’occhio una perla del Barcellona? Si tratterebbe di Dani Rodriguez, ala sinistra classe 2005

Una perla del settore giovanile del Barcellona è finita nel mirino di alcuni club italiani: si tratta di Dani Rodriguez, ala sinistra classe 2005, il cui contratto con i blaugrana sia avvia verso la scadenza (il contratto del diciottenne scadrà a giugno). Secondo Mundo Deportivo il suo addio con i catalani sarebbe molto vicino, pertanto il giocatore e il suo agente temporeggiano per fare delle valutazioni legate alla destinazione per il prossimo anno. Contatti non ancora avviati con i club di Serie A, ma i club che seguono la sua situazione sono Genoa, Lazio, Monza e Fiorentina. La Viola non sa ancora chi sarà il suo prossimo allenatore, considerata la partenza di Vincenzo Italiano a fine stagione, ma è intenzionata a muoversi, nel mercato estivo, per un restyling sugli esterni offensivi, puntando su un profilo nuovo e da far crescere. Dani Rodriguez sarebbe il profilo giusto su cui la Fiorentina potrebbe puntare. Lo riporta Calciomercato.it.

LA FIORENTINA VUOLE RUI SILVA, IL PORTIERE DEL BETIS IL POST TERRACCIANO? CHRISTENSEN NON HA CONVINTO