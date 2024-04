La Fiorentina vuole Rui Silva, il portiere del Betis il post Terracciano? Christensen non ha convinto

Rui Silva, portiere del Betis Siviglia, sta disputando una grande stagione con la maglia biancoverde e questo gli ha permesso di guadagnarsi l’attenzione di diversi club europei. In particolar modo si parla di Fiorentina per lui. Arrivato a parametro zero nell’estate del 2021, si è rapidamente conquistato il posto da titolare e ora potrebbe fare un ulteriore step per la sua carriera. Classe 1994, Rui Silva potrebbe finire sul mercato per una cifra di circa 8-10 milioni.

Rui Silva, il portiere sottovalutato

Rui Silva è un portiere che non gode di grandissima fama nè in patria, nè a livello di mercato, eppure in questi anni si è rivelato uno dei migliori interpreti della Liga. Bravo sia a giocare con i piedi che tra i pali, sfrutta egregiamente la sua altezza risultando abile anche nelle uscite alte. Il suo limite è quello di essere un portiere essenziale e poco spettacolare e che quindi ruba poco l’occhio.

In occasione della partita con l’Atletico Madrid, però, il portoghese ha fatto vedere tutte le sue doti, neutralizzando un rigore di Morata ed effettuando almeno altre due parate decisive. Il suo nome fu accostato anni fa all’Inter come successore di Handanovic, ma alla fine non se ne fece nulla. Ora è tornato di moda per la Fiorentina, da anni alla ricerca di un interprete a cui affidare con stabilità la propria porta, ma attenzione anche alla Lazio che potrebbe effettuare una rivoluzione questa estate.

La Fiorentina dopo aver silurato negli ultimi anni Dragowski, Gollini e Sirigu, potrebbe fare lo stesso con Oliver Christensen. Il danese non ha convinto, anche per i numerosi problemi fisici avuti. Secondo il portale calciomercato.com, Pradè starebbe pensando a Rui Silva. Il portoghese si sposa perfettamente con l’idea di calcio dei viola e per questo è entrato nel mirino. Prima, però, sarà necessario cedere Cristensen e decidere la posizione di Terracciano il cui contratto scadrà nel 2025.