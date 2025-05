Corriere dello Sport: “Rinnovo Dodò? Ostacolo commissioni. E l’adeguamento non scatterebbe subito”

Il futuro di Dodo resta da definire. Il giocatore è attualmente legato alla Fiorentina fino al 2027 e ha espresso il desiderio di prolungare ulteriormente il proprio rapporto con il club. Un’intesa che, fino a pochi mesi fa, sembrava vicina, ma che ora appare rallentata da alcune complicazioni. In particolare, l’adeguamento dell’ingaggio previsto non scatterebbe immediatamente, e le commissioni richieste dai rappresentanti del calciatore rappresentano un ulteriore ostacolo.

Nel frattempo, il nome del brasiliano continua a circolare in chiave mercato. Tra le società interessate spicca il Barcellona, ora guidato da Hansi Flick, che avrebbe inserito Dodo tra i profili da monitorare per rafforzare il reparto arretrato. La prossima estate potrebbe dunque riservare sviluppi significativi per il classe ’98. Lo scrive il Corriere dello Sport.