Amrabat non convocato per il Torino. Il giocatore non è sereno, stamattina non si è voluto allenare

Sofyan Amrabat non è stato convocato da Vincenzo Italiano per la partita di domani contro il Torino. Il giocatore, dopo aver chiesto la cessione e il suo messaggio social (CLICCA QUI PER VEDERLO) non è sereno e dunque non adatto a giocare una partita cosi importante. Ricordiamo la posizione della Fiorentina rimane la stessa, il giocatore non si vende. Il calciatore questa mattina ha chiesto e ottenuto di non allenarsi. Questa la lista dei convocati