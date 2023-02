Corriere della Sera: “Morale basso per Amrabat dopo il no al Barcellona: il ragazzo è turbato”

Scrive il Corriere della Sera Sofyan Amrabat era finito nel mirino del Barcellona che non potrebbe permettersi determinate operazioni, ma pur id fare investimenti prova ad aggirare gli equilibri finanziari con qualche escamotage. È basso anche il morale del marocchino Amrabat, una delle stelle del Mondiale. Il Barcellona, svegliandosi con colpevole ritardo, ha presentato un’offerta da 4 milioni per il prestito e 36 per il riscatto. I viola non hanno ceduto, ma il ragazzo è turbato e non è stato convocato per il cruciale quarto di finale di Coppa Italia contro il Torino.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT RIVELA: “XAVI IERI HA TEMPESTATO AMRABAT DI TELEFONATE: FIORENTINA OFFESA”