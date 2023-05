Si allontanano le sirene: Barcellona non più sulle tracce di Amrabat, i blaugrana puntano Kimmich

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona starebbe valutando vari profili per il post Busquets. Come è già noto da tempo i blaugrana hanno spesso mostrato interesse per Sofyan Amrabat. Dopo l’acquisto sfumato a gennaio adesso il Barcellona avrebbe messo gli occhi su un altro mediano.

Si tratta di Joshua Kimmich, centrocampista tedesco del Bayern Monaco, che da poco si è laureato campione di Germania per l’ennesima volta. L’interesse per il nazionale tedesco sembrerebbe aver superato quello per il centrocampista marocchino della viola.

