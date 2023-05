Caressa elogia Mandragora: “Mi è sempre piaciuto, sfortunato con gli infortuni. Gran tiro in porta e fisico”

Fabio Caressa, nel suo consueto format YouTube sul campionato di Serie A, ha inserito nella top 11 dello scorso turno di campionato il centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora. Ecco le sue parole:

“Giocatore sfortunato in carriera ma mi è sempre piaciuto: ha un gran piede, un gran tiro in porta calcia le punizioni e calci d’angolo molto bene. Ha un passo compassato ma con gran fisico. Spero possa fare in carriera quello che prometteva fare da più giovane prima che si infortunasse.”

Di seguito il video sul canale YouTube del noto giornalista dove si parla anche di Mandragora:

