Dalla Spagna: il Barcellona non molla Amrabat. Ma il suo arrivo in blaugrana dipende anche da Sergio Busquets

Il Barcellona non molla Sofyan Amraabat. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, Sport, il club blaugrana starebbe seguendo da vicino la situazione del centrocampista che viene considerato un buon rinforzo da Xavi, anche se il suo arrivo dipende da diversi fattori: il possibile rinnovo di Sergio Busquets e le richieste della Fiorentina in primis. Il quotidiano aggiunge che il prezzo in estate sarà più basso dei 40 milioni chiesti a gennaio perché Amrabat avrebbe il contratto in scadenza nel 2024.