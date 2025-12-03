Il Tirreno riporta: "Kean è distratto dalle voci del Barcellona, la sua mira è molto imprecisa"

L'attaccante viola sembra distratto dalle voci di un interessamento del Barcellona che lo avrebbe scelto come nuova punta

Secondo quanto riporta il quotidiano il Tirreno, il bomber viola Moise Kean sarebbe distratto a causa dall'interessamento avuto negli ultimi giorni da parte del Barcellona. C'è stato un incontro informale tra l'entourage del giocatore viola e il club blaugrana con Kean che starebbe pensando seriamente il passaggio in Spagna con una squadra che lo avrebbe scelto come sostituto di Robert Lewandowski ormai di una certa età. Kean capisce di avere una certa sfortuna visto che quest'anno ha segnato solo due gol, di cui uno su rigore col Bologna.

Kean si sta rendendo conto che la stagione è sempre più in salita, ma ancora non ha trovato una soluzione personale dato che la mira resta imprecisa e le attenzioni per altri lidi cominciano ad essere sempre più insistenti.