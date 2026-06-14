Kospo: "Lasciare il Barcellona è stata durissima, ma resterò sempre grato a questo grande club"

Il difensore viola ha parlato del suo passato in Spagna prima di venire a Firenze

Fresco del titolo di campione d'Italia conquistato con la Primavera della Fiorentina, il promettente centrale difensivo Eman Kospo ha rilasciato un'intervista al quotidiano iberico Diario Sport, ripercorrendo i motivi che dodici mesi fa lo hanno spinto a salutare la Catalogna per trasferirsi al Viola Park.

Il calciatore ha rievocato quel momento spiegando: «Credo che lasciare il Barcellona sia stata la scelta più difficile della mia carriera fino a qui. Se giochi in un club così, con questa storia, non vorresti mai andartene».

Kospo ha poi aggiunto: «Dopo due anni incredibili al Barça, mi sono confrontato con il club e ho maturato la decisione di andarmene e fare uno step successivo nella mia carriera».

Infine, guardando al domani, il giovane difensore ha concluso: «Non so cosa accadrà in futuro, ma sarò sempre grato al Barcellona».