Dalla Spagna: Fiorentina attenta, anche il Barcellona pensa a Galan. Il Celta chiede 18 milioni

Il Barcellona pensa a Javi Galan, questa la notizia riportata da Mundo Deportivo. Secondo il quotidiano spagnolo, sul terzino sinistro del Celta Vigo si sarebbe inseriti anche i blagurana che sono in cerca di un terzino mancino. Chiara però la richiesta del Celta: per Galan servirà pagare l’intera clausola da 18 milioni di euro. Ricordiamo il terzino spagnolo era in orbita Fiorentina, tanto che l’agente del giocatore (lo stesso di Luis Alberto) ha già fatto visita ai viola.

Da Genova: sondaggio Sampdoria per Pulgar. La cessione in Italia non sblocca lo slot per Dodò