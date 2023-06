Corriere dello Sport: “Niente Barça, Simeone vuole Amrabat all’Atletico Madrid. Club al lavoro”

Sofyan Amrabat vuole andare a giocare in Liga, ma se a gennaio il favorito sembrava il Barcellona adesso la siutazione è cambiata, su di lui c’è l’Atletico Madrid di Simeone che sta organizzando il colpo. La situazione economica del Barcellona non è buona, non gli permetterebbe di spendere 30 milioni. L’Atletico poi sta spingendo davvero forte. Il tecnico ha già fatto la propria richiesta al ds Berta che è al lavoro. La Fiorentina vuole 30 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

