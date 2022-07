Corriere Fiorentino, Riqui Puig, contatti Barça-Fiorentina: si lavora sulla formula, prestito o titolo definitivo 

Dalla Spagna ha preso rapidamente quota la candidatura di Riqui Puig, centrocampista che Xavi lo considera fuori dal Barcellona. L’idea é metterlo a disposizione del mister il prima possibile e non a caso i contatti con i suoi agenti si sono fatti via via più intensi. Due le ipotesi: prenderlo a titolo definitivo o aspettare che rinnovi con il Barca per il prestito. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

