Dalla Spagna, il Barcellona è al lavoro per prendere Amrabat in prestito dalla Fiorentina

Secondo quanto riporta il giornalista spagnolo esperto di Barcellona Gerard Romero, il club catalano sarebbe al lavoro per prendere Amrabat in prestito dalla Fiorentina. Il centrocampista marocchino avrebbe catturato l’attenzione degli spagnoli grazie alle sue prestazioni super in coppa del mondo. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione tuttavia, appare molto difficile che la Fiorentina possa fare partire il suo gioiello l’ultimo giorno di mercato, a maggior ragione in prestito.

NEL FRATTEMPO IN SPAGNA GATTUSO FALLISCE