Bardazzi: “Kean al Barça? Non gli conviene. La storia di Comuzzo dimostra le intenzioni di Commisso”

Il giornalista Leonardo Bardazzi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, dove ha parlato della situazione di Moise Kean tra le diverse voci di mercato. Queste le sue parole:

“La storia di Comuzzo di recente dimostra che Commisso è duro. Abbiamo venduto gioielli, anche in modo doloroso, alla Juve, ma questa volta si parte da una situazione diversa. Leggevo che il Barcellona è su di lui: Lewandowski è l’unico giocatore che ha segnato più di Kean . Faccio fatica a pensare che il Barcellona voglia dare via Lewandowski.

L’anno prossimo penso che il Barça vorrà prendere Kean in rosa, ma per farlo alternare con l’attaccante polacco. Conviene a Kean? Io credo abbia dato già con la panchina, quindi ha scelto Firenze proprio per questo. Lui si esalta nel giocare con continuità. Penso che la logica voglia, anche in previsione del Mondiale, che Kean ottenga un aumento dell’ingaggio. Non so se si riuscirà togliere la clausola, però poi si può anche alzare. Io penso che anche in Nazionale Spalletti farebbe fatica a toglierlo dal campo”.