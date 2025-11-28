Dalla Spagna: "Il Barcellona ha incontrato il procuratore di Kean, incontro informale senza pretese"

Il giocatore viola potrebbe piacere ai catalani per alternarlo all'attaccante polacco in là con gli anni per il futuro

Il mercato invernale si sta avvicinando e il Barcellona di Flick vuole svecchiare il reparto offensivo dato che Lewandowski ha 37 anni. In occasione della trasferta di Londra contro il Chelsea, il direttore sportivo Deco ha fatto vari incontri informali con agenzie con sede nella capitale inglese e ha parlato con il procuratore italiano Alessio Ceccarelli che si occupa con la sua agenzia WSA del profilo di Moise Kean, attaccante viola e della Nazionale.

L'incontro tra le parti non aveva grandi pretese, si è trattato solo di un semplice scambio di pareri e impressioni superficiali con niente di approfondito ancora in ballo, però i catalani vogliono un giovane attaccante da alternare al fuoriclasse polacco e Kean può essere un giocatore in corsa. Lo scrive il quotidiano Sport.se